葉星辰飾演小嬛。（MyVideo提供）

林子閎飾演沒什麼特長的外送員志傑。（MyVideo提供）

《綠島金魂》導演北村豐晴客串劇中日本軍官一角。（MyVideo提供）

《綠島金魂》講述眾人到綠島淘金碰上的意外故事。（MyVideo提供）

茁劇場系列第4部作品《綠島金魂》即將於10月29日開播，女主角葉星辰透露，劇組所有的人都要上山下海，「但我是上山下海『一直哭』，日曬雨淋『一直哭』！」滿滿的哭戲讓她印象深刻，但幸好她只要入戲，眼淚就會自然地流下來。

林子閎劇中飾演沒什麼特長又自認是「廢物」的外送員志傑，他直呼角色跟自己是天差地遠，「我當時對於接演這個角色，我有很大的疑慮，因為我並不覺得我可以把他演好，等於是我要把我所有東西全部砍掉，從頭再來。」

被問到是否會因角色沒特色而難以詮釋，他表示：「這就是重點了，我一開始演的時候很慌、壓力非常大，但很神奇的是，這個角色你可以說他沒有特色，但沒有了他，這部戲就少了一個很重要的精髓。」

《綠島金魂》由擅長喜劇風格的導演北村豐晴執導，與他二度合作的葉星辰大讚彼此很有默契，「他給我很大的表演空間，過程中沒有太多的NG。」至於北村導演搞笑的個性，會不會影響到哭戲情緒，葉星辰笑說：「我覺得導演這個部分做得非常好，只要有哭戲或是情緒較重的戲，他自己就會默默先退走。」

林子閎則笑稱北村導演是個「Big Baby」，他解釋：「導演就是需要人家照顧啦，但他的很多想法能夠天馬行空，小孩子才不會被侷限，這是他很大的一個優點。」他更打趣表示：「跟導演在一起時就會很想打他！因為我們在拍這部戲的時候，我真的拍到一半，才知道我們是在拍驚悚劇，之前一直以為是喜劇。」但他也喊話想再次和北村導演合作，「跟導演合作，我會覺得我有更多可能性，可以玩出更多東西。」

《茁劇場-綠島金魂》10月29日起每周六晚上9點在MyVideo獨家線上首播。