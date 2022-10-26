北榮開設戒菸班幫助菸友戒菸。（北榮提供）

吸菸已被證實會增加癌症、腦中風、心肌梗塞、高血壓、慢性阻塞性肺病、消化性潰瘍等疾病的發生機率，二手菸、三手菸也會危害到家人及身邊人的健康。臺北榮總陳威明院長日前(10／25)率領一級主管發表「無菸醫院」政策宣言，在院區範圍內(如附圖)全面禁煙，設置檢舉專線電話，提供戒菸門診及衛教相關諮詢，並以「燃燒的是香菸，消耗的是生命」，鼓勵菸友加入戒菸的行列，全體員工與民眾一起努力，共同營造健康無菸的就醫環境。

臺北榮總家庭醫學部林明慧主任表示，研究已證實，與吸菸者同住，得到肺癌的機會將比一般民眾高出20％-30％，二手菸暴露也會增加罹患冠狀動脈心臟病及罹病死亡風險；菸害也會造成或加重幼童氣喘、支氣管炎、肺炎、中耳炎的發生機會。

有些菸齡很長的朋友，可能會認為現在才戒菸，太慢、太遲了。林明慧主任強調，其實停止吸菸永遠沒有太遲的問題，只要戒菸20分鐘，心跳和血壓就會恢復正常；戒菸48小時，肺功能就會所有改善；戒菸1年，心臟病發作的機率將減半；戒菸5年，中風機率將與一般人相同；戒菸10年，肺癌發生的風險可減半；戒菸15年，心臟病發作的機率和未吸菸者相同。

55歲的A先生，每天至少抽一包菸，菸齡已經40年。在臺北榮總住院期間突然發生心肌梗塞，導致心跳停止，經醫療團隊緊急搶救從死神手上搶回一命。A先生表示，他曾經嘗試靠意志力戒菸，卻因尼古丁戒斷症造成失眠、焦躁導致戒菸失敗，為了自己及家人，出院後經心臟科醫師轉介至家醫科戒菸門診，在藥物及衛教諮詢的協助下，終於成功戒菸。

林明慧主任說明，許多人想嘗試用意志力戒菸，但吸菸成癮後停止抽菸時，會產生焦慮、不安、煩躁、注意力不集中、心跳變慢等尼古丁戒斷症狀，這也是造成戒菸失敗的主要原因。目前已有藥物可以減輕戒菸過程中的不適感，大大增加戒菸的成功率。臺北榮總家庭醫學科門診提供戒菸服務，包含戒菸輔助藥物、戒菸衛教及相關諮詢，亦不定期開辦戒菸班，希望幫助菸友們成功戒菸。另為減輕戒菸者經濟負擔，臺北榮總也提供國健署戒菸輔助用藥，不分對象皆免收藥物部分負擔，鼓勵有需要的菸友們，一起加入戒菸的行列。