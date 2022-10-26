未來即將成為比利時第一位女王的伊莉莎白（Élisabeth Thérèse Marie Hélène）公主昨迎來21歲生日，皇宮官網也發布2張氣質出眾的個人照以此慶祝。

🎂 La Princesse Elisabeth fête ses 21 ans aujourd’hui ! Joyeux anniversaire !



📸 Bas Bogaerts pic.twitter.com/ktHogvsZ6r — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) October 25, 2022

綜合《時人》(People)、《閒談者》（Tatler）等外媒報導，伊莉莎白是比利時國王菲利普（Philippe）和王后瑪蒂爾德（Mathilde）的長公主，去年(2021)年10月進入英國名校牛津大學林肯學院修讀歷史與政治學位。此前她曾申請到英國威爾士UWC大西洋學院，該校深得歐洲王室貴族信賴；還參加耶魯大學全球青年計畫；更在軍事學院完成長達一年的軍事社會學程。

這位文武雙全的女孩是比利時王室第一順位的繼承人，該國於1991修改繼承法，讓原先只給男性的繼承權改為「長子」，意即伊莉莎白未來有望登基。

這組個人照是出自家族御用攝影師博格茨(Bas Bogaerts)之手，只見伊莉莎白倚在窗邊，伴隨柔和自然光灑落，一身優雅、中性穿搭，淺棕色的波浪長髮，搭配一對浮誇金色耳飾，整個人散發成熟穩重的魅力，見習女王風範逐步駕輕就熟。還寫下「伊莉莎白公主今天21歲了!生日快樂!」

王室生活在外界看來光鮮亮麗，比起同齡孩子，公主的確贏在起跑點。由於身背未來女王重擔，自幼接受多元課程、技藝的洗禮，付出比其他人更多時間努力學習，精通荷、法、德、英語，連中文都難不倒她。動靜皆宜的她，平時除了芭蕾、網球、滑雪、潛水等興趣，鋼琴、繪畫也是不可或缺的生活重心。