偏遠地區傳統轉診流程耗時過久，送達醫學中心時常已錯過搶救黃金時間，成大醫院急診部提出到院前運送計畫「特殊傷病患跳島策略」，執行2年已超過50名患者受惠，其中有43位轉入加護病房接受後續照護，最後22位成功出院接受後續的復健或長期照護。

成大醫院急診部醫師邱柏惟表示，為解決此問題，自己在2020年6月提出創新的到院前運送計畫「特殊傷病患跳島策略」，計畫結合南市消防局及衛福部台南醫院新化分院，使台南偏遠山區的特殊重傷患者能在事故30分鐘內迅速得到急診醫師的初步評估並穩定生命跡象，在隨後30分鐘內安全轉送醫學中心接受最適切的治療，為急救爭取時間，不放棄每個希望。

邱柏惟指出，日前35歲男子騎機車在新化與汽車擦撞，當下人車分離，分隊接獲通報後3分鐘內趕抵現場，發現男子右腿疑似骨折，意識雖清醒但左下腹部及尾椎疼痛，於是緊急送往新化分院。新化分院醫護人員接手評估，因為患者雙腿麻、骨盆以下無感覺，懷疑患者為脊髓損傷，立即決定啟動跳島，15分鐘後原車轉送成大醫院，經成大醫院治療後，患者於半個月後康復出院。

成大醫院表示，跳島策略從2020年7月執行至今已超過50位患者受惠，其中43位在仍有生命跡象的狀況下轉入加護病房接受後續照護，有22位成功出院接受後續的復健或長期照護。

成大醫院表示，隨著這2年疫情下遠距醫療的興起，成大醫院急診部將跳島策略升級成2.0版本，藉由創立「院前救護5G智慧行動急診多方會診平台」，導入遠距生理監測、智慧眼鏡等新科技，院前救護人員的第一視角、患者生理徵象、中轉醫院急救處置以及救護車轉送過程等資訊，都可於第一時間整合給成大醫院的急診醫師，甚至直接進行現場溝通及指導，為患者爭取成功搶救機會。