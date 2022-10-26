知名YouTube愛莉莎莎2年前貸款800萬，在萬華買下一間小套房，不過今年7月她透露貸款繳得差不多了，她決定「以小換大」賣掉萬華房子，換買大2倍大的房子，加上她常出國遊玩，因此不少人都好奇她的理財方法，對此，她也分享自己的金錢觀，並透露自己的理財方式「就是拚命賺錢，然後把它們都花掉」。

愛莉莎莎透露很多人問她理財方法，「我每次看到這種問題都想說…我是盤子耶！怎麼會問我？」但她也分享自己的金錢觀，表示對《小王子》裡的一段故事「某個星球的國王整天唯一做的事，就是不斷數著天上的星星，因為他認為『數了代表我擁有』，讓小王子感到非常納悶」相當有感。

因為愛莉莎莎想到很多長輩也是存很多錢，但卻一生都過的很節儉，「那些錢都在他們的帳本裡沒錯，但是真的代表擁有了嗎？」她認為如果那筆錢這輩子都沒用到，只是靜靜躺在帳本，「那不是代表一生都在為虛擬的數字奔波嗎？」

所以對她來說，真正擁有這些錢的方式，就是盡情享受它，所以她坦言「我沒有什麼多餘的存款，因為那些帳面上的東西，對我來說並不是真正的擁有，我的理財方式就是拚命賺錢，然後把它們都花掉，享受人生每一分每一秒」。

而她的理財觀念也受到不少網友認同，「花錢也是一種投資自己的方法」、「會賺錢並懂得享受生活很棒」、「錢沒有不見，只是變成自己喜歡的樣子」、「這個金錢觀我覺得很可以」。