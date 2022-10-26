Google母公司Alphabet和微軟等大型科技股財報黯然失色，悲觀氣氛再度壟罩市場。10年期美債殖利率來到4.04%。美股3大指數漲跌不一，道瓊工業指數小漲0.2%，那斯達克指數跌超過200點。

截至台灣時間21點34分，道瓊工業指數上漲67.85點（或0.21%），暫報31904.59點；那斯達克指數下跌225.37點（或2.01%），暫報10973.75點；標普500指數下跌26.08點（或0.68%），暫報3833.03點；費城半導體指數下跌49.72點（或2.07%），暫報2354.97點。

5大科技巨頭重挫，受令人失望的財報拖累，谷歌暴跌超過8%，微軟跌逾7%，Meta、亞馬遜也跌逾4%。銀行股普遍開高，半導體類股賣壓沉重，德州儀器重挫6.5%，輝達、超微跌超過3%，艾司摩爾跌2%。台積電ADR近平盤，小跌0.07%，聯電ADR跌3.4%。