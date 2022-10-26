王毅會見東協國家駐大陸使節稱發展是執政興國第一要務。（大陸外交部）

中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅26日在北京會見東協國家駐華使節，重點介紹中共二十大，表示這次大會最重要成果是選舉產生了以習近平為核心的新一屆中央領導集體，全過程弘揚和踐行了民主，匯聚了全黨全國人民的共識。

王毅強調中國式現代化的五大特徵和本質要求，符合中國國情和人民期盼，順應時代發展進步潮流。發展仍是中共執政興國第一要務。中國的發展建立在自己力量的基點之上，是和平力量的增長、開發中國家力量的增強，將為世界各國帶來重要機遇和重大利多，並為人類發展進步作出更大貢獻。

中國對外政策保持著連續性和穩定性，將繼續致力於維護世界和平、促進共同發展，尤其是推動構建人類命運共同體。

中國將以自身的確定性應對外部環境的不確定性，以內外政策的穩定性對沖國際局勢的不穩定性，以高品質發展和高水準開放為全球復甦提供可持續動力，以負責任態度為世界和平發展作出不懈努力。

中國將繼續視周邊外交為對外關係首要，把東協放在優先位置，願同東協國家實現共同發展繁榮，共同邁向現代化。

王毅說，今年東協國家將主辦二十國集團峰會、亞太經合會議領導人非正式會議、東亞合作領導人系列會議三場重要多邊會議，全球治理迎來「亞洲時刻」。希望東協堅持獨立自主，堅持「東協方式」，堅持東協中心地位，聚焦亞太、聚焦經濟、聚焦合作，以共同體意識應對全球性挑戰，為地區和全球治理作出亞洲貢獻，彰顯亞洲力量。

東協各國使節祝賀中共二十大圓滿成功，強調東協中國去年成功建立全面戰略夥伴關係，雙方全方位合作提質升級。感謝中國對東協團結抗疫和經濟復甦提供有力支持，期待抓住中國式現代化帶來的新發展機遇，深化同中國高品質共建「一帶一路」，促進亞太地區互利共贏。