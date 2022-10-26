年底最大的購物節雙11快要來到，宏碁今年也提早宣布參戰，迎接雙11狂熱購物節商機，不僅帶來宏碁裸視3D特色新品開賣及Vero環保產品全線登場，更首推Acer雙11神券40款指定輕薄與效能桌機及筆電最高5000折價優惠。

另外還有總價值百萬即享券、日本東京行等抽獎大放送。而全新的宏碁首款裸視3D電競筆電15.6吋Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，也趁機在雙11前正式開賣，搭載Intel Core i9處理器和GeForce RTX 3080 獨立顯卡，可支援超過50款以上最新或經典遊戲作品，輕鬆享受3D遊戲體驗，即日於全台宏碁旗艦專售店與Acer Store網路商城販售，同時開放實機體驗。

宏碁推出體驗方案，凡購買任一款Vero環保產品或Aspire 5/7指定筆電，皆可上網登錄，立即享有市價6000元金級環保旅館渴望會館一日綠生活之旅雙人住宿券。（宏碁提供）

而且更針對多款人氣筆電，包括Swift 3、Swift 5輕薄系列、Aspire效能長銷款、TravelMate、Extensa及Chromebook商用筆電，以及熱賣型Aspire TC系列、電競款Nitro 50及Predator Orion指定桌機，推出上網登錄皆享有200元到500元不等的即享券，關注環保議題的消費者，更推出體驗方案，凡購買任一款Vero環保產品或Aspire 5/7指定筆電，皆可上網登錄，立即享有市價6000元金級環保旅館渴望會館一日綠生活之旅雙人住宿券，而購買Acer指定筆電或桌機機種，上網登錄周周抽iPhone 14 Pro 256G及東京雙人來回機票。