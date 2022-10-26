Bottega Veneta 日前於新光三越A9店重新開幕，相較於月初於漢神巨蛋重新開幕的專門店，在A9的店裝更加溫暖，在佔地50坪的店裝內，主要以木頭、白色磚牆作為主要色調，在店門門把上則是宛若近期主打包款Sardine的黃銅手把，從門口就塑造出本季重點的「流線」線條。

Bottega Veneta新光三越A9重新開幕，店裝主要以明亮色調、木紋等打造。（Bottega Veneta提供）

A9店整體店裝主要選用木紋落地窗框搭配明亮的白磚等中性色調，再加上店內多面落地鏡，使整體呈現視覺上的通透感，喜愛藝術、經常以藝術作品為創作靈感的Matthieu Blazy ，與巨蛋店相同的是不斷出現的黃銅、編織元素，包含門口的黃銅手把、展示架等，但在A9店內多了以透明圓潤的壓克力打造的衣桿，以及以木頭紋理打造的編織紋路等。

Bottega Veneta BOX 深酒紅金屬裝飾編織收納盒，13萬1300元。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta BOX 白色皮革編織收納盒，36萬3100元。（Bottega Veneta提供）

除上述裝飾外，A9店內也有於2022秋冬謝場登場的GIFT系列，其中靈感取自家飾品常見箱盒外觀的BOX皮革編織收納盒，可用於珠寶、包款收納，也可作為手拿包使用，共有兩個尺寸，其中小只BOX佐以黃銅金屬球裝飾，與歐洲古典傢俱常有的capitonne外觀十分相似，這也是品牌久違的推出家飾系列，GIFT系列還有推出如鑰匙圈及羊皮編織方形扭結瑜珈墊收納袋。