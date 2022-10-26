民進黨新北市長候選人林佳龍快篩陽性，他今天（26日）上午與宜蘭縣長候選人江聰淵同台，2人未戴口罩合影、騎乘腳踏車，但林佳龍身體不適、經快篩後陽性確診，對此江聰淵陣營表示，江獲知林佳龍確診後，已做2次快篩，均為陰性，身體狀況良好，謝謝各界關心。
江聰淵陣營表示，預計明天江聰淵的既定行程不變，江身體狀況正常，也會持續關注是否有特殊狀況，如有不適或疑似確診症狀，也會再立即快篩，並會將詳細情形讓各界知道。
民進黨新北市長候選人林佳龍快篩陽性，他今天（26日）上午與宜蘭縣長候選人江聰淵同台，2人未戴口罩合影、騎乘腳踏車，但林佳龍身體不適、經快篩後陽性確診，對此江聰淵陣營表示，江獲知林佳龍確診後，已做2次快篩，均為陰性，身體狀況良好，謝謝各界關心。
江聰淵陣營表示，預計明天江聰淵的既定行程不變，江身體狀況正常，也會持續關注是否有特殊狀況，如有不適或疑似確診症狀，也會再立即快篩，並會將詳細情形讓各界知道。
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