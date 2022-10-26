「親愛的朋友，你曾好好看著台北嗎？」國民黨台北市長候選人蔣萬安近日戰力爆表，不但揭發高端疫苗採購黑箱內幕，面對綠委圍剿，他還在立院霸氣喊：「我會持續戰鬥，無所畏懼！」蔣萬安今(26日)在臉書發文，又將砲口轉向台北市現任執政者，直指社會住宅進度跳票，喊5萬戶卻只蓋出1萬多戶，20多萬人成為「脫北者」，總人口數跌破250萬人；施政評比連續3年墊底，他誓言扭轉一成不變的台北市，讓台北找回驕傲。

「有人宣傳自己很懂台北，但是看到不等於做到！」蔣萬安表示，8年過去了，我們看見這座城市的社會住宅進度跳票，原本喊出5萬戶，只有蓋出1萬多戶；20多萬人成為「脫北者」，總人口數跌破250萬人；施政評比連續3年墊底，大幅落後其他縣市。

蔣萬安強調，台北已經失去首都應有的領頭羊光芒，許多人放棄了夢想，街頭巷尾充斥著招租廣告。看到台北面臨的困境，我們必須挺身站出來；我們要加入新做法、新思維，扭轉一「城」不變的台北市。

「現在，正是我們對台北未來作出重要決定的時刻。」他喊，「我是蔣萬安，為了對故鄉的使命感，我要讓台北找回驕傲。」