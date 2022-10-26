2017年的冠軍班底只剩寥寥數人，太空人今年季後賽依舊銳不可當，幕後頭號功臣是他們的高級球探顧問查理岡薩雷茲（Charlie Gonzalez）。太空人為何如此強大，讓豪門洋基一勝難求就打包回家？岡薩雷茲指出，現在這支太空人能夠組建起來，說穿了都是球探們的功勞。

大聯盟官網報導，太空人現在幾位大將包括一壘手葛瑞奧（Yuli Gurriel），就是岡薩雷茲從古巴簽來的。本季前半段和賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平競逐美聯MVP的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）也來自古巴，他在道奇小聯盟磨練的時候就被岡薩雷茲看中，後來道奇自己找上太空人要買投手菲爾茲（Josh Fields），太空人總管依照岡薩雷茲的建議趁機把阿瓦瑞茲換過來，道奇現在應該悔不當初吧。

最令對手頭疼的布瑞格曼（Alex Bregman）、塔克（Kyle Tucker）等人也是岡薩雷茲挑中的名將，布瑞格曼2019年差點摘下美聯MVP，僅以些微差距敗給「神鱒」卓奧特（Mike Trout）。連續報銷兩年球季的大投手韋藍德（Justin Verlander），岡薩雷茲看完他復健練投之後就建議太空人簽回他，今年韋藍德是美聯投手雙冠王（18勝、自責分率1.75）。

前太空人總管魯諾（Jeff Luhnow），也就是作弊案被抓去頂罪的那位，他曾說過「如果我必須聽從一個球探的意見，我一定選擇岡薩雷茲。」正是所謂千里馬常有，而伯樂不常有。