屏東醫療資源較缺乏，需要民眾熱「血」相助！有網友表示，本周（29日）六在屏東捐血站舉辦的愛心捐血活動，除了贈送禮券、衛生紙以外，居然還有愛心傘和「烤鴨」，讓身為窮學生的他相當心動，貼文一出迅速引發網友熱議。

原PO在PTT分享高雄捐血中心和國際獅子會300D2區、屏東芙蓉獅子會舉辦的宣傳文宣，上面寫著只要在當天上午8時至下午17時，到捐血站捐血250 c.c.，就能獲得衛生紙串或小麻油1罐、禮券、愛心傘，捐血500 c.c.，則能獲得烤鴨或大麻油1罐、2張禮券、愛心傘，另外主辦單位還加碼，不論捐血多少都會送出咖啡一杯。

原PO表示，之前他就聽說南部捐血禮物都很特別，曾送出大悲咒水，「這次竟然送烤鴨和麻油！還有愛心傘也太歡樂了吧！這樣的捐血活動，是針對地方媽媽們的嗎？」更透露主辦單位表示，烤鴨至少會送出半隻以上，希望藉此吸引民眾熱心捐血。

對此，許多網友紛紛回應，「送的不錯耶」、「愛心傘要還嗎？」、「送半隻也太大手筆」、「送烤鴨我直接捐爆」、「肥宅一定吃爆好嗎」、「以前還看過送整尾石斑魚的」、「我有拿過一包滷大腸，還蠻好吃的。同時還有米跟雞蛋，沒錢時這些可以撐3天。我朋友說我捐血換物資XD」。《中時新聞網》實際打電話詢問，屏東捐血站也證實，周六捐血活動會送出烤鴨。