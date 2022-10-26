日本參議院於今年6月通過俗稱的AV新法，目的是保障成人片演員的個人權益，防止非自願演出，嚴重衝擊AV產業，不少男、女優的工作都被取消。大馬歌手黃明志近日到日本訪問4位從事AV拍攝的演員，他們除了揭露新法制度的不公，也點出日本成人片恐走向衰退，沒人願意冒險拍攝。

黃明志今（26日）在YouTube頻道上架新片，開頭便簡單說明AV新法的主要內容，演員簽約後1個月內不得拍攝、可在作品公開1年內無條件解約和要求下架且不須賠償、片商在拍完4個月內不得公開影片，導致片商為了保障自身權利，無法馬上給付薪資，嚴重影響到男、女優的生計，也削弱AV產業。

為了得知AV演員們的心聲，黃明志特地訪問到女優天使萌、男優田淵正浩、森林原人、大島丈，大島丈建議AV新法應只限制出道不到一年的新人，會比較恰當，且不能理解為何不能中途替換演員，「如果是別的行業，（有突發狀況）不是也會叫人代替嗎？」

天使萌跟著附和，透露她不太想拍攝多人以上的作品，「因為任何一位演出者要求下架，我付出的努力就會白費」黃明志順勢解釋，下架會有營利損失，自然沒老闆敢投資，演員也會擔心拿不到薪水，導致題材大幅縮小。

森林原人則提到新法的存在，使素人AV遊走在灰色地帶，「若夫妻一起出演，對他們而言也需要契約嗎？」且新法沒考慮到自媒體的興盛，無法有效規範，反而限制到個人的創作自由。

田淵正浩最後補充，他認為日本政府立AV新法之前，應該先跟業者討論，而不是擅自通過，如今AV產業除了面臨盜版猖獗產生的營利損失，還得被新法打擊，不禁感嘆：「日本的AV沒有前途，可能未來要請大馬和台灣多多關照自己。」