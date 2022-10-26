《錯位的青春》描繪青春期敏感卻殘酷的「戀」與「性」。（車庫娛樂提供）

去年榮獲第66屆小學館漫畫大獎的日本知名漫畫家淺野一二O，人氣青春漫畫作品《錯位的青春》改編成電影版，由《櫻之雨》導演上田篤司忠實呈現作品世界觀，不論是取景地或美術道具等，都相當忠實原作，也讓許多原作粉絲相當感動，導演表示，希望粉絲能看出哪些畫面是在和漫畫相同的地方拍攝：「淺野老師的漫畫，常以自己拍攝的照片為背景繪製，如果是實際存在的地點，我也想在那裡拍攝，以此來決定外景地點。」也透露自己本身就是原作粉絲，也站在粉絲的角度去思考：「如果是我的話，這樣會很高興吧」，致力將粉絲會喜歡的要素放到電影裡。

片中飾演男、女主角的石川瑠華和青木柚，是透過試鏡徵選脫穎而出，而原作者淺野一二O也是評審之一。導演表示選角的首要條件是「必須看起來像國中生」，接著笑曝：「因為小梅露出肌膚的戲份較多，我們著重在這方面去徵選。石川瑠華在試鏡時，像電影開頭的畫面一樣圍著大大的圍巾，還穿著她學生時期的制服，看起來根本就是國中生。」此外，導演也提到因為有性方面的描寫，只能找年滿18歲的演員，而他們2位都符合「觀眾看起來也覺得是國中生」的首要條件，並成功將原作中的小梅與磯邊對於「戀愛」與「性」的煩惱，以及青春期少年少女的複雜情懷細膩又真實地表現出來，就連原作中的激情戲碼也大膽呈現。

男主角磯邊則是以外型取勝：「我在網路上找尋適當的人選時，被青木柚的照片給吸引，他的外貌十分相像，所以我請製作人和經紀公司聯絡，邀請他來試鏡。實際見面後，他和漫畫中的人物真的非常像，而聲音也比同年齡層的人較高，看起來就像國中生。」青木柚很開心在試鏡時被原作者、導演及製作人稱讚跟角色很相像，他也將漫畫拿給父母看：「他們說鼻子有點朝上、眼睛不是明亮大眼而是單眼皮下垂眼等特徵很像。」他還謙虛表示：「每個人都有各自塑造角色的方式，我自己則是受到髮妝師及服裝造型師很多幫助。因為是漫畫原作，服裝和外型占了很大的要素。另外就是，石川小姐在現場總抱持著『要將小梅體現出來！』的強烈心情，讓我很放心去詮釋。」

《錯位的青春》講述住在海邊小鎮的平凡國中生小梅（石川瑠華 飾），對憧憬的學長告白遭拒後大受打擊，竟與曾表明喜歡自己、性格內向的磯邊（青木柚 飾）發生肉體關係，沒想到漸漸對他產生感情。然而，磯邊卻因家庭的巨變，令心中矛盾又不安的情緒膨脹，甚至開始想逃離與小梅的關係。將於11月18日在台上映。