陳零九帶著2隻毛小孩上吳姍儒的節目。（TVBS提供）

Sandy（吳姍儒）主持的TVBS《萌寵明星粗乃玩》邀陳零九帶著2隻毛小孩來玩，分別是緬因貓「橘丸」及挪威森林貓「哸哸」，不料製作單位找來寵物溝通師到現場，Sandy趁機問「哸哸」陳零九與五堅情之間的秘密，「哸哸」爆料：「爸爸都不太理他們。」

Sandy和陳零九一邊吃著早餐，一邊聊著「寵物經」，陳零九說「橘丸」是家中最懂他的貓。沒想到製作單位告知有安排寵物溝通，讓Sandy聽了逗陳零九說：「等等就知道牠是真的關心你，還是是你想太多囉！」而Sandy也打趣地說：「早知道今天就帶『Bingo』（吳宗憲的狗）來，問一些我爸的秘密。」

由陳零九開始進行寵物溝通，Sandy犀利提問：「零九對於五堅情其他人，膩了嗎？」結果「哸哸」不小心說溜嘴：「爸爸有時候不太理他們，都是他們4個來找爸爸，爸爸喜歡1個人窩在家。」讓陳零九跟Sandy聽了哭笑不得。最後「哸哸」補上一句：「他們相處的很好啦！」Sandy則說「哸哸」是一隻公關貓，未來可以出道。

而Sandy的愛犬「呵喜」一開口卻是問溝通老師：「你有吃的嗎？我可以再多吃一碗。」一旁的Sandy聽了直說：「好丟臉喔！為什麼零九的這麼感人，我的是這樣。」