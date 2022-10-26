近年物價高漲，通膨讓荷包跟著變薄！有一名女網友上網抱怨自己月入十萬，仍很擔心未來錢不夠用，不僅餐費錙銖必較，上班也瘋狂加班，感嘆自己常為金錢焦慮，貼文也引起網友熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，自己很幸運一畢業就找到工作，薪水也算高，不過花錢時就會很焦慮、很怕錢花光，所以工作時就會瘋狂加班，坦言常常因此崩潰，如果換壓力小一點的工作，又想到薪水肯定會變低，可能會更焦慮。

原PO的苦惱讓網友紛紛留言，「十萬會焦慮那就多賺一點啊，三十萬的時候可能焦慮會稍微改善一點」、「月收十萬了，花點錢看精神科做諮商試看看啊」、「如果是我我會繼續做下去，畢竟你都說了換工作一定會減薪，存到你心中的理想金額再想看看」。

但也有人認為原PO是在炫耀，「真炫耀，假討拍求安慰，心機有夠重」、「義守一畢業就月薪十萬，我不想活了」、「幫大家翻譯啦：我一畢業後就是人生勝利組，工作高人一等，錢一直進來擋都擋不住，花錢任性也沒關係」。

還有人直指原PO職業是業務，「就是醫藥類外商業務吧，業務就業務裝神秘」、「我也當過業務幾年，每個月都7～10萬，但永遠都在擔心下個月的業績，後來找一個穩定月入五六萬的，比我當業務時安心多了」、「應該是因為收入不穩定吧，沒辦法保障下個月領一樣的錢」。