日本超人氣聲優櫻井孝宏曾表明不宣傳個人戀愛故事，也不會公開另一半身分，直到今年9月被日媒《週刊文春》拍到與妻子同框，之後他也證實已婚消息，女方身分也被挖出，兩人更低調交往超過20年；豈料，櫻井孝宏今（26日）再被爆出已出軌10年，小三還是工作夥伴之一，在得知他已婚還打擊太大被送醫，在不倫醜聞傳出後，櫻井孝宏的節目被全面喊卡，遭網友抵制。

櫻井孝宏在日本是相當知名的聲優，在許多熱門動畫作品中都能聽見他的聲音，包括《鬼滅之刃》富岡義勇、《驅魔少年》神田優、《JOJO》岸邊露伴和《Code Geass》樞木朱雀等角色，還榮獲第26屆動漫大獎賞「最佳男配音演員獎」，在日本已是頂流聲優代表。

據日媒《週刊文春》報導，櫻井孝宏9月被拍到與妻子在新宿街頭，已婚消息曝光，隨後也透過經紀公司發聲明證實，坦言想要保護私生活，所以才不公開個人感情生活，也希望粉絲會繼續支持他；而知情人士也表示，櫻井孝宏妻子也是一名聲優，兩人交往超過20年。

不過，在櫻井孝宏已婚消息曝光一個月後，《週刊文春》今日再爆料，原來他不只已婚，還與一名廣播節目作家交往長達10年，對方直到最近才知道櫻井孝宏已經結婚，自己變成小三，一度情緒崩潰，打擊過大被送醫急救；據悉，櫻井孝宏與小三還是說「以結婚為前提交往」，難怪女方會如此心痛欲絕。

不倫戀消息曝光後，櫻井孝宏所主持的節目也被喊卡，更遭到網友撻伐，認為他這樣耽誤一個女人10年的青春很可惡，紛紛揚言拒絕看他配音的動畫作品。