身兼民進黨主席蔡英文總統26日出席「阿中廟口開講-政策說明會 」活動，蔡總統（左四）、民進黨台北市長候選人陳時中（右二）與市議員候選人振臂高喊凍蒜，拉抬陳時中的聲勢。（陳怡誠攝）

民進黨台北市長候選人陳時中（左二）。（中時資料照，季志翔攝）

民進黨台北市長候選人陳時中今與民進黨主席蔡英文總統今晚在大稻埕慈聖宮「廟口開講」，蔡英文聽完陳時中說明政策後大讚陳時中，「非常有料」，也真的很認真，每一件事情都有考慮過、評估過，也有執行的計畫

今晚出席的支持者眾多，場面相當熱鬧；陳時中表示，大同區是人文薈萃的地方，也是將來要發展文創觀光非常重要的地方。他也是在大同區出生的，選舉的第一站就是在霞海城隍廟開始，這個地方是台北的根，很多政治文化、宮廟文化、街區文化都從這邊開始。

陳時中也向民眾說明未來當選台北市長後，對於台北市的願景。他說，未來當選市長，要成立國際事務局，台北要做台灣的首都，要讓世界看到台北，就需要有國際事務局做城市外交、招商引資、把總部經濟帶來，也要向海外推銷台北特色振興城市觀光。

針對都市更新部分，陳時中表示，未來要積極推動整建住宅、海砂屋、危險建築等211處改建；都更處與住嘟中心人力編制倍增；建立預審制度，及早起動都更作業。有關挺樂齡部分，包含發放敬老津貼1500元；專案輔導老舊公寓裝電梯；銀髮運動專業指導、市府協助處理歡唱版權爭議；發展社區關懷圈、設置高齡就業平台，兼顧身心靈健康與經濟保障。

至於「撐青年」政策，包含台北人租屋補貼加碼1500元；社會住宅租金調降10％；加碼職訓、尋職交通補貼。「助成家」部分，包含爸爸孕產育兒衛教支持；新手父母育兒指導員，預防與緩解產後憂鬱；坐月子補助36000元；職訓期間托育補助加倍。「愛兒童」政策，包含更彈性的臨托系統、擴大公幼名額、公私協力推動在校安親；改善學校周邊交通安全，打造通學巷安全通行；推動遊中學，打造快樂童年；6-18歲發放藝遊券每年1500元。

陳時中表示，11月26日，拜託大家支持陳時中一票、民進黨提名議員一票，以及18歲公民權，讓民主的精神接軌國際，給年輕人選擇國家未來的權利。

蔡英文表示，陳時中當選，一定會照顧大家，她有三件事情跟陳時中一起做過，因此對他非常有信心，做的過程中都備極艱辛，可是大家都完成了。

她說，第一，過去她擔任行政院副院長時，陳時中擔任衛生署副署長，推動二代健保的改革，讓健保有一個新的開始；第二，推動長照2.0，從2016年的50億到現在預算已經600億，明年的預算更高達649億，服務對象從10萬人，到現在已經40萬，還在增加當中。

至於第三，她說，就是一起走過COVID-19防疫，這段歷程真的很艱辛，一個指揮官每天帶領行政院相關部會的人，每天要照顧這麼多人，這種領導力是很不得了的。

蔡英文認為，人民要快樂幸福，做事的人就要承擔，要膽大心細、忍辱負重、隨時保持警覺，讓人民過更好的生活。台北市是首都，首都需要大改造，大改造就是需要向陳時中這樣的人，能夠挑起責任、指揮一個大的軍團、扛得住壓力，大家要一起，讓陳時中當選台北市長。