究竟有沒有外星文明?這是個爭論不休的話題，主張「有」的看法認為，地球的存在不應該是唯一的，「銀河系裡有上千億個恆星，我們的太陽只是其中之一，何德何能只有地球可以孕育智慧生命？」這種看法頗為有力，但是就目前的科學證據來看，宇宙是靜悄悄的，沒有看到外星人來到地球。一種新的解釋認為，可能外星人對我們的太陽興趣缺缺，預估年齡100億歲的太陽，對外星文明來說太短壽了。

雖然天文學是最古老的科學，但是一直發展到20世紀中期，天文學家才終於知道銀河系的尺寸與宇宙的結構，我們身處的銀河系至少有著1000億個恆星。以最保守的估計，可能也有幾千萬個星球有智慧文明的存在，假如其中幾個文明只要掌握了接近光速的太空航行能力，那麼大約只要幾十萬年，就能探訪銀河系多數地區，那麼為外星人沒來地球?

原子能之父費米，在一次閒談時提出了「外星人在哪裡」的疑問，後來被稱為「費米悖論」。(圖/AP)

這是1950年代，著名量子科學家費米(Enrico Fermi)所提出疑問，稱為「費米悖論」(Fermi paradox)。費米與他的朋友麥可‧哈特(Michael Hart)，認真的計算，一個掌握了四分之一光速航行能力的文明，假如他們派出100個艦隊出去探訪，抵達新世界後，再組建同等規模的艦隊向外擴散，那麼只要短短的65 萬年，就能將直徑10萬光年的銀河系，全部納為版圖。所以按理說，我們地球早該是某個銀河帝國的海外行省了。

德雷克提出的德雷克公式，認為銀河系裡的智慧文明少說也有幾千個，多則可能上億個。(圖/Twitter)

1961年，美國天文學家法蘭克‧德雷克(Frank Drake)認真的提出計算銀河系裡智慧生命的算式，稱為「德雷克公式」(Drake equation)，這個算式多數銀據銀河系裡的恆星數、恆星帶有行星的比例、行星位在適居區的機率、適居行星有生命的可能、生命演化成複雜動物的機率、複雜動物成為高智文明的機率、高智文明具備無線電科學的機率，最終就能得出可能有外星人的星球數量。該算試多數的變量都不確定，因此最終的答案變動極大，可能是幾億個，也可能是幾千萬個、幾萬個。但是，幾乎不會算出只有地球是唯一的智慧生命所在地。

因此，許多德雷克方程式的支持者，會列舉許多假設來說明費米悖論，比如「文明的存續時間」也是個重要的變量，也就是「文明是不是發展到一定程度，就會衰亡而消失?」這就牽扯是另一個領域，關於人性、環保、戰爭，與科技是否會失控，而最終會自我毀滅的話題了。

最近《天體物理學雜誌》(Astrophysical Journal)的一篇論文提出新的看法，作者分別是藍石太空科學研究所( Blue Marble Space Institute )的哈克-密斯拉(Jacob Haqq-Misra)和美利堅大學( American University)的佛赫茲(Thomas Fauchez)，他們指出了費米悖論本身的缺陷。

論文指出，由於銀河系中的所有恆星都不相同，因此外星文明會挑選較為合適的恆星作為星際殖民地。2021 年的另一項研究表明，長壽的文明寧願選擇低質量、較暗淡的K型與M型恆星，這2種恆星體積小，表面溫度低，外觀顏色偏紅，多稱為紅矮星。

我們的太陽屬於G型黃矮星，表面溫度達到5700度，比K 和M矮星明亮不少，但是壽命也較為短，大約是100億年；而K 和M這類紅矮星，平均壽命難以計算，肯定超過300億年。

兩位作者認為，外星文明在選擇殖民地時，肯定會考慮到恆星的安穩程度，不論文明有多高級，殖民太陽系都需要大量資源的投入，也相當於很長的建設時間，因此他們不會將資源押在一顆更快消亡的恆星上，太陽就顯得太短命了。