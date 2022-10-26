南投一名戴姓女子與女鄰居有嫌隙，去年11月間戴女於大廳巧遇對方，便突然出言辱罵該女「肖查某」，慘被控告公然侮辱。南投地院審結，依犯公然侮辱罪，判戴女罰金5千元，得易服勞役5天。可上訴。

判決書指出，戴女與邱女同為南投縣一處大樓住戶，2人先前早有嫌隙，去年11月18日上午9時許，戴女於住處一樓大廳巧遇邱女，遂以台語當眾辱罵邱女「肖查某（台語，意旨瘋女人）」，邱女不滿名譽及社會人格被貶損，憤而控告戴女公然侮辱。

戴女接受偵訊時坦承不諱，檢察官核對邱女的證述、刑事訴狀以及邱女所提出的錄影光碟等，堪認戴女的自白與事實相符，犯罪事證明確，依法將戴女起訴。

南投地院審理時，法官認為，戴女已為行為人，卻於多數住戶可以任意出入的大樓門廳以粗鄙言語辱罵邱女，導致邱女感到難堪不快，且直到本案言詞辯論終結前，仍未與邱女成立調解，實屬不該。

法官考量戴女犯後終於認罪，態度尚可，兼衡戴女高中畢業、已婚、育有2女、從事業務助理工作，以及此案犯案動機、其言語對被害人名譽侵害程度等一切情狀，依公然侮辱罪，處罰金5千元，得易服勞役，以新台幣1千元折算1日。可上訴。