資策會昨(25日)發出聲明，指出現任執行長卓政宏於就任時，即已辭去所有營利事業職務，在資策會任職期間的兼職，都是非營利機構或公益團體的董監事，而非經理人。媒體人黃揚明今(26日)出示卓領取費用的文件為證，指出鐵證如山，卓政宏去年領交通部所屬財團法人「鐵道技術研究及驗證中心董事」8萬5千元兼職費，今年、明年及2024年1至2月還可以靠此兼職進帳22萬1千元，讓網友紛紛留言虧資策會「又一次翻車」。

黃揚明指出，近日被網友抨擊身兼多職的資策會執行長卓政宏，昨天透過資策會發表聲明指出：「卓政宏執行長於就任時即辭去所有營利事業職務，之後於本會任職期間之兼職都是非營利機構或公益團體的董監事而非經理人，且均符合本會相關兼職規範，並經董事長核准。」還有台派寫手幫卓帶風向說：「卓政宏的兼職都是公益團體的董監事，不領薪水，最多只是領個車馬費，多數連車馬費都沒有。」

但卓政宏在資策會官網列出的兼職當中，包括交通部去年3月成立的財團法人「鐵道技術研究及驗證中心董事」職務，而根據該中心官網的去年度（2021年）財務報表暨會計師查核報告第12頁，就揭露了所有董事的兼職費用領取情形，卓政宏去年就領了該中心8萬5千元的兼職費用。

黃揚明指出，根據該中心的「董事及監察人兼職費支給基準」規定，董事兼職費為每月8500元。去年3月至12月，剛好是10個月，因此卓政宏領公道價8萬5千元，很合理。而卓政宏在該中心的董事任期是到2024年2月底，因此，今年、明年及2024年1至2月，卓政宏還可以靠此兼職進帳22萬1千元。

然而，根據該中心章程規定，若無重大事故，董事會是每半年舉行1次，也就是身兼該中心董事，每年義務為出席2次董事會，平均下來，1次會議可領約5萬1千元左右，這可不是台派寫手所稱的車馬費而已。

黃陽明強調，雖然卓政宏在該中心一任3年的董事兼職費總共為30萬餘元，也不過是卓在資策會1個月的月薪而已，根本小巫見大巫，但是有領兼職費就是有領，就算合法、合理，也是鐵證如山，不容卓政宏耍賴。