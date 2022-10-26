民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今上《少康戰情室》接受趙少康專訪。(翻攝照片)

外界多認為「取桃園者得天下」，桃園之役攸關鄭文燦政治仕途之戰，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今上《少康戰情室》接受趙少康專訪時持相反意見，認為雖然連動但沒那麼嚴重，以民進黨2018年大挫敗，結果蔡英文總統1年半就回血，認為現在講這些都只是選舉口水，但當選一定會有幫助。

鄭運鵬2008年剛敗選台北市立委，就成立「鷗業新媒體」西進大陸市場，與中國大陸3家國營企業的中國移動、中國聯通、中國電信洽談生意，遭國民黨質疑選前大賺人民幣、選舉就抗中保台。

鄭運鵬解釋，自己愛天馬行空，當初想說發展手機廣告而創業，和台灣幾個電信公司接觸，因為自己是公司負責人而跟著一起到對岸，但他坦言經營不在行，後來需要更專業的人，負責人就換其他大股東，笑稱2年根本沒賺到錢，自己根本不認識對岸系統，也沒有去拜託，結果就說他變權貴。

鄭運鵬也提到八德國民運動中心天花板倒塌事件，以他土木專業認為是共振造成，但他強調建物結構沒有問題，如今樓下照樣營運，不諱言在野黨當然小題大作，但違背市民經驗，自己不是不去質疑或不聞不問，而是已找三大技師協助有後續處理，廠商也有保固責任，他坦言不該發生，但和對手陣營喊得「不堪檢驗」落差實在太大，根本就是複製4年前韓國瑜選高雄的模式，唱衰桃園。

鄭運鵬認為，選舉攻防難免，張善政是大他18屆的學長，他感嘆張善政近期言行不像當初當閣揆時以禮相待，「我都當過幹事長，何必去當鄭文燦小弟！」，直言張善政就是想把他跟鄭文燦綁一起，但對他來說不是壞事。他也諷刺張一直不當比喻，像是最開始稱自己是土地公、別人都是妖魔鬼怪，財產公布被說是土地公又要告綠營，認為選舉互相「漏氣」求進步是民主過程，但也要互相尊重。

鄭運鵬也提到，桃園是人才庫，過去許信良、呂秀蓮等前輩都曾問鼎大位，鄭文燦是天才兒童也很有機會，但說他的選情連動到鄭文燦、甚至決定鄭文燦在政黨內的命運，他覺得沒那麼嚴重，像是2018年民進黨大挫敗，沒有人想到蔡英文1年半後整個回血壓倒性連任。

鄭運鵬不諱言當選對鄭文燦一定有幫助，但不一定會是2024位置，直言患得患失不是好事，見縫插針也沒用，都只是選舉口水，就像國民黨桃園贏朱立倫就有機會選總統嗎？他不這麼認為。鄭運鵬讚鄭文燦的確很努力，也很有責任感，自己參選至今跑了1000場，鄭文燦不會比他少，鄭文燦很心急，希望文燦的勤政政績能獲得認同，到接任者也能順利，鄭運鵬強調自己真的很佩服鄭文燦。

對於TVBS民調張善政以38％領先鄭運鵬11％，鄭運鵬認為民調時間選舉議題不在桃園，也碰巧在八德運動中心發生時間點，也有機構效益，會把差距當鞭策力量，不要影響團隊，強調最後選舉結果在11月26日，他也認為投票率一定會突破65％。

至於鄭寶清，他直言從過去經驗來看，政黨政治已成熟，脫黨參選影響有限，但他都尊重。他也提到鄭寶清對綠營的批評比較多，有不少前後矛盾的問題，直言雖然是不同身分，但仍要對講的話要負責。

鄭運鵬也提到，今年里長選舉很特別，同額競選比例變高達1／3甚至1／2，因為疫苗安排接種、關懷包發送等都是透過里長，是各縣市政府服務的後端，真的很辛苦，也因此造成全台選情冷的原因之一，笑說里長最難選、總統最好選。

鄭運鵬也提到前高雄市長韓國瑜，對手張善政曾是韓的副總統搭檔，來助選一定有幫助，尤其從韓最近一周復出，證明吸引力是高的，但張善政複製總統搭檔的選舉模式，用過度貶抑批評方式選舉，對桃園沒有幫助，強調市民理解鄭文燦的執政成績，只有曾和鄭文燦一起突破市政困難的鄭運鵬來承接，最適合延續鄭文燦政績。