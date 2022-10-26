「2022捷報！台中經濟指標11項全國第一」，城市發展以經濟活水為命脈，台中市長盧秀燕今(26日)在臉書發文表示，經濟部公布今年第3季的經濟表現，台中11項經濟指標獲得全國第一的評價。台中「富市3經濟策略」正在帶領經濟成長，企業在台中累計投資金額已高達2兆575億元，投資帶動城市發展、帶動就業機會，也造就台中失業率全國最低。
盧秀燕強調，台中「富市3經濟策略」正在帶領經濟成長。經濟部公布今年第3季的經濟表現，台中11項經濟指標獲得全國第一的評價。企業在台中累計投資金額已高達2兆575億元，投資帶動城市發展、帶動就業機會，也造就台中失業率全國最低。
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