COS Love for all限定系列。（COS提供）

第20屆同志大遊行將於29日下午登場，由於去年因疫情而停辦，故本次也有許多品牌一同共襄盛舉，例如時尚品牌COS、鞋履品牌Havaianas哈瓦仕、電商平台Pinkoi等紛紛響應力挺平權。COS本季特別推出「Love for all限定系列」，並與許多LGBRQLA+多元性別社群內的多位名人合作，如跨性別運動倡議者兼模特兒Kai-Isaiah Jamal，藝術家兼創意總監朱子蓬( Zipeng Zhu)，以及身兼音樂人和得獎演員的SOKO合作，並結合三位的個人特色如原創詩詞、藝術畫作、音樂作品等設計出本次限定系列的單品，而本系列的全部銷售利潤，將捐贈給「同志諮詢熱線」協助組織倡導愛的權利。

Havaianas哈瓦仕 Top Pride系列。（Havaianas哈瓦仕提供）

Havaianas哈瓦仕 Top Pride黑，1150元。（Havaianas哈瓦仕提供）

而Havaianas哈瓦仕則推出最新Havaianas Pride 彩虹系列人字拖，並將此系列之年度7%銷售淨利，捐予ALL OUT國際平權組織，另外台灣方面品牌也將參與《TPRF台北市國際彩虹文化節》，28日至30日間於西門紅樓前廣場設置彩繪攤車，在活動期間Pride彩虹系列鞋款 全面9折，另，追蹤品牌IG分享活動照，即可獲得彩虹主題一只。

吉普星球 穿著彩虹泳衣曬日光浴的吉普貓地墊，1100元。（Pinkoi提供）

違章女生 X 寫字練習 轉吧六彩霓虹燈 ， a little gay 彩虹襪子（加長加厚款），185元。（Pinkoi提供）

Pinkoi則以「因為I，所以愛」為題，集結Mao’s樂陶陶、蚤操染織 Fleacise、Littdlework、URBANER奧本電剪等15間平權友善在地品牌打造彩虹市集，線上方面即日起至31日，1購買Pinkoi精選設計品牌商品，消費滿699元即享免運費優惠；實體方面品牌則於29日，在臺北市政府前廣場C1-C11舉辦彩虹市集攤位。