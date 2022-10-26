南韓「性感小野馬」泫雅離開女團Wonder Girls和4Minute後，以個人歌手身分相當放飛自我，除了在造型方面更加性感，與師弟Dawn（金曉鐘）愛情長跑也在今年修成正果，點頭答應求婚升格準人妻；泫雅最近在社群分享居家清涼照，穿了印著未婚夫表情包的上衣，下身竟只有一條黑色小內褲，火辣程度破表。

10月初泫雅與Dawn來台表演，首次海外合體獻給台灣，讓現場粉絲都嗨翻天，精湛演出也令人留下深刻印象；日前泫雅在IG和小紅書曬出居家日常，甜蜜地穿上印有Dawn表情包的上衣放閃，把衣服下襬摺起露出結實螞蟻腰。最吸睛的是，視線下移後發現泫雅只穿一條黑色小內褲，蜜大腿隱約看出肌肉線條，火辣身材讓眾人大飽眼福。

今年2月泫雅在IG分享無名指戴戒指的影片，雀躍地寫著「當然是Yes」，後來還有男友Dawn同樣戴著戒指的畫面，似乎是答應男方求婚；粉絲們看到兩人愛情長跑6年，終於修成正果，也替他們開心，湧入留言祝福「恭喜」、「天啊，這是真的嗎？」、「我的天，這就是真愛啊」。

泫雅和男友Dawn認愛後，不僅離開原經紀公司Cube娛樂，兩人更一起加入PSY創立的公司，共進退讓粉絲們都忍不住支持他們的愛情，如今愛情長跑6年修成正果，更讓眾人羨煞不已。