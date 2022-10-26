吳信翰（左起）、冷汗、寶賤為了獲勝，不顧第一次見面，就展開無情砲轟。（八大提供）

《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺：星狼崛起」海選活動，將於27日起一連兩天晚間八點首播。《娛樂百分百》首次舉行大型選秀，吸引超過上千名參賽者報名參加，看著魅力、背景各異的參賽者齊聚，肅殺氛圍籠罩整個攝影棚，荳荳坦言，「突然覺得胃痛」，在選秀中擔任隊長的黃偉晉、賴晏駒、荳荳，以及狼人殺大神陳零九，在開賽前都很有默契一致認同，「不會讓大家套交情，大忌就是不討喜」。

《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」，今年首度結合選秀節目概念，舉辦「凹嗚狼人殺：星狼崛起」海選活動，從27日起，將於每週四、週五連播兩天，讓電視機前的觀眾可以充份掌握最新海選進度。賽事首三局由現場30位參賽者以抽籤方式進行隨機分組，三位隊長及陳零九進行賽事點評後，將淘汰9位參賽者。依照過往經驗觀眾愛好分明，很容易對遊戲中強勢的玩家爆酸語，黃偉晉直言：「即使你玩得再好，但你不討喜就先再見，我們不要害你。」賴晏駒也表示：「有些情緒玩家可能會覺得自己很好笑，但我們可能看了會替他捏一把冷汗。」

「凹嗚狼人殺：星狼崛起」首局海選參賽者中，有不少曾參與其他選秀經驗的參賽者，個個來頭不小，包括前「AKB48 Team TP」女團隊長詩雅、《原子少年》的江尚儒、《Be The One A級戰場》選手吳信翰、YouTuber寶賤等人。為了晉級，眾人使出渾身解數，有人準備冷笑話、有人即興創作對句等等，而身為「凹嗚狼人殺」忠實觀眾的詩雅，甚至套用黃偉晉曾說過的金句「好的風就要跟」，令黃偉晉樂開懷。另一方面，現場則有參賽者為了獲勝，不顧第一次見面，就展開無情砲轟，寶賤開玩笑說：「不知道詩雅天使的面孔會不會藏一個豺狼之心。」

此外，聽到不少精彩的邏輯發言，讓狼人殺大神陳零九直呼驚喜，陳零九說：「很難選，我覺得大家都表現得很好。」賴晏駒也苦惱的對參賽者喊話：「我希望大家能知道，如果真的沒被選上，不是你們玩得不好，是我們沒有足夠的能力可以擁有你們。」「凹嗚狼人殺：星狼崛起」海選活動27、28日晚間八點在八大綜合台播出。