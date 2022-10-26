一家4口究竟要住幾坪的房子才最剛好？有鄉民發文抱怨，最近的建案越蓋越小，價格更是直直上漲，但他不解怎麼會有人能接受這些小坪數的建案，直說「室內不到30坪不會難受嗎？」貼文發出後，引起網友討論，其中有內行人就指出，「未來換屋才是關鍵」。

有鄉民在PTT以「室內不到30坪不會難受嗎」為題發文指出，近期發現新建案有越蓋越小的趨勢，由其是在竹北和北市，出現許多2房或是2+1房，讓他忍不住抱怨，「那麼小的房間，可能擺張桌子、櫃子就滿了」。

原PO認為，真正適合一家3口至4口居住的房子，應該要有35坪以上的室內空間，其中還要包含「1客廳、1廚房、1間半的衛浴、1主臥、1書房、1儲藏間、1小孩子房和1遊戲房」。原PO表示，自己在當學生到出社會的階段時，還能將就住在只放得下一張床和一張電腦桌的空間，但成年人買房動輒住上10多年，他不解：「怎麼會選不到30坪的呀？」

貼文曝光後，底下鄉民一片噓聲，紛紛留言狂酸，「理想很豐滿，現實很骨感」、「錢不夠就認命」、「現在3房室內20坪就要偷笑，沒幾間室內30坪的」、「你想要的太多了，高端人生」、「來鬧的吧！室內30坪，總坪要買到快50了」。

而留言串中也有不少人認為，買小房換大房比較符合首購族，「先求有再求好，先買小再換大，懂？」、「先卡學區、卡交通、卡增值，以後的事以後再想啦」、「單身或沒小孩30坪內都還行啊，等有小孩之後再小換大」。