屏東縣萬丹鄉泥火山近日又再度噴發，造成農民即將收成的紅豆損失泡湯。國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今(26日)在臉書發文表示，天然災害縣府的補助僅5000元，他提起先前走基層曾提出來的紅豆保險，疾呼：「屏東萬丹的紅豆農民一顆心正在淌血！」泥火山造成的農損早就該補助了，手上握有權力的是立法委員和政府，但農委會卻沒列入，地方父母官應該負責且加強對上溝通，及早擬定對策，不要到了要選舉時才關心。

「屏東縣萬丹鄉泥火山又再度噴發，農民即將收成的紅豆又要泡湯了！」根據媒體報導指出，這是灣內村泥火山今年（2022年）第三度噴發。農民說，一分地至少損失上萬，就算泥火山停止噴發，農地要恢復生機也要5、6年，雖然無奈，但一切都是天意。

蘇清泉表示，看到這新聞沉澱了很久，先前走基層時提出來的紅豆保險，不曉得在這個時候用得到嗎？此刻我們屏東萬丹的紅豆農民，一顆心正在淌血！手上握有權力的是立法委員和政府，偏偏我現在只是個候選人，我現在沉痛的是農民怎麼辦。

蘇清泉質疑，看到有人說要求天然災害補助，縣府的補助僅僅5000元，中央能補助嗎？到底怎麼補助？何時要補助？不要忘了！這已經是第三次噴發了！他一再強調治理縣政要有嚴謹完善的規劃，萬丹的泥火山難道今年才噴發，以往都沒有嗎？泥火山早就該補助了，農委會沒列入，地方父母官應該負責且加強對上溝通，及早擬定對策，要選舉了⋯⋯才關心！