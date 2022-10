梅根下個月29日將在美國舉辦歡慶「女力」慈善晚會,並在會上發表演講。不過有消息傳出,與會嘉賓可能要先知道自己有幾兩重才行,口袋不夠深就別來當晚會蟑螂。此外,還規定2大禁令要人遵守,讓外界批評又再「耍大牌」。

綜合《每日快報》(Daily Express)、《紐約郵報》(New York Post)報導,一場由印第安納州中部的婦女基金會所舉辦,名為「女力:梅根之夜」(The Power of Women: An Evening with Meghan)的慈善活動於下月29日在印城(Indianapolis)萬豪酒店盛大登場,該組織秉持為所有女性創造公平、永續性變化的使命,拋下一切種族、身分、背景。薩塞克斯公爵夫人梅根當天將接受主持人薩索(Sandy Eisenberg Sasso)的採訪,她是第一位被任命猶太教拉比(Rabbi)的女性精神領袖。

想要拿到晚會門票前來追星,沒有雄厚財力免談。儘管主辦方尚未證實入場費用,業界人士就梅根每次演講的收入最高可達115萬美金(約3,694萬台幣)來推測,預計當晚一桌要價5,000美元起(約16萬台幣)。

此外還列有幾項規定,賓客需出示COVID-19疫苗接種證明或是48小時內陰性快篩證明;過程禁止任何攝影、錄音;同時也必須聲明自己並非媒體從業人員。