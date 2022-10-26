中共二十大通過《中國共產黨章程（修正案）》。修正後的黨章全文26日公布，並在第一章「黨員」履行義務部分，新增寫入「兩個維護」，至於「兩個確立」則未寫入。而「總綱」涉港澳台部分，則新增寫入「堅決反對和遏制『台獨』」等字句。備受關注的「人民領袖」稱謂未寫入黨章，「黨的中央組織」該章節也未修改。

「兩個維護」，即堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。「兩個確立」，即確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

在中共黨章「總綱」涉港澳台部分，2017年版本原字句為『按照「一個國家、兩種制度」的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，完成祖國統一大業』；修改為，『全面準確、堅定不移貫徹「一個國家、兩種制度」的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅決反對和遏制「台獨」，完成祖國統一大業。』

值得一提的是，在第一章「黨員」章節的第三條「黨員必須履行下列義務」第（二）點原字句前頭，新增「增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」等字句。

而總綱在談及「共同富裕」部分時，原字句為，「鼓勵一部分地區和一部分人先富起來，逐步消滅貧窮，達到共同富裕……」則修改為，「鼓勵一部分地區和一部分人先富起來，逐步實現全體人民共同富裕」。「到建黨一百年時，全面建成小康社會；到新中國成立一百年時，全面建成社會主義現代化強國」，此句修改為，「到二〇三五年基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉把我國建成社會主義現代化強國」。