有「日圓先生」之稱的日本前副財務大臣榊原英資表示，日圓兌美元匯價可能持續走貶，明年恐跌至170日圓。此外，他預測日本銀（央）行將因為通膨壓力，在總裁黑田東彥明年卸任後開始升息。

日圓兌美元26日下跌0.6％，報147日圓兌1美元。日圓在上周失守150日圓大關，創下1990年8月以來新低紀錄，迫使日本政府出手阻貶。

榊原在1990年代後期，透過口頭和實際進場干預日圓匯率，而有「日圓先生」的稱號。他預期目前處於32年新低價位的日圓將繼續下探。

榊原談到日本政府在上周稍晚再次出手干預日圓時表示，「多數商界人士預期日圓將進一步貶值，170日圓在望。」日本官員迄今對第二次阻貶日圓三緘其口。

美國聯準會（Fed）正採取數十年來最激進的升息步伐，但日銀卻依然按兵不動，持續採行超寬鬆政策，美日利差擴大造成日圓狂貶。今年迄今日圓重貶近28％。

有鑑於此，榊原表示，若日本政府繼續捍衛日圓，也不會產生太大效果。「我認為主管機關心知肚明，阻貶並不是那麼有效。」

BK資產管理公司策略師Kathy Lien指出，日本官方並未否認直接干預外匯的效果有限。升息更能有效緩解日圓跌勢。

日銀預計在28日公布利率決議，根據路透社調查，多數經濟學家預期日銀仍將維持寬鬆政策不變，明年下半年前都將維持現行的寬鬆立場。

不過榊原預期，日銀將因為通膨壓力在「明年稍晚」開始升息，也就是黑田在明年4月卸任之後。

榊原表示：「待日銀高層異動後，屆時若日本的經濟過熱，日銀的貨幣政策立場可能由寬鬆轉為緊縮。」他預期日銀將在明年稍晚開始緊縮貨幣，可能升息一次或兩次，取決於明年的經濟狀況。