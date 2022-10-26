美國勞工部長華爾希（Marty Walsh）受訪時指出，企業咸認美國需要全面性的移民改革，以解決勞動人口下滑問題。若不進行移民改革，美國將面臨比衰退和通膨更嚴重的災難。

儘管美國企業有意削減勞工成本，但華爾希預期美國就業成長將持續至明年初。

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