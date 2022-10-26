美國勞工部長：需全面性移民改革 23:372022/10/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部長華爾希（Marty Walsh）受訪時指出，企業咸認美國需要全面性的移民改革，以解決勞動人口下滑問題。若不進行移民改革，美國將面臨比衰退和通膨更嚴重的災難。 儘管美國企業有意削減勞工成本，但華爾希預期美國就業成長將持續至明年初。 中美晶片戰 日媒：美國豁免三星非釋善意 美8月房價再放緩 月減1.1％ 美專家指中國控制海洋 陸稱是西方霸權投射 #美國勞工部 #華爾希 #美國 #移民 #全面性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尹錫悅披露 北韓備妥第7次核試驗 04:102022/10/26 焦點新聞 美國優質債基金 進攻防守都給力 04:102022/10/26 產業特刊 《國際產業》美禁令衝擊ASMI 對中國銷售削4成 11:002022/10/26 財經 移民署長鐘景琨26日赴苗栗 關懷新住民生活情形 15:312022/10/26 社會 英特爾示警 台灣晶片供應鏈岌岌可危 04:102022/10/26 財經焦點 美發狠打壓大陸晶片業 專家爆拜登野心：這些領域也剉咧等 09:352022/10/26 財經 2027的魔咒與迷思 04:102022/10/26 政治要聞 美對華策略不變 力促G20拜習會 04:102022/10/26 焦點新聞 《國際產業》美歐成立工作小組 討論電動車補貼 11:382022/10/26 財經 台灣走在危險的鋼索上 04:102022/10/26 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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