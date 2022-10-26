晶圓代工龍頭台積電（2330）總裁魏哲家日前透過影片方式發公開信，鼓勵員工多休假及陪家人出去玩，但不包括將量產的3奈米及3奈米以下研發製程相關人員。然而近期市場對此有所誤解，且解讀為是否市況變的更差？台積電26日再次說明，是希望員工正常休假後繼續努力工作，重申明年營運表現會比今年好。

台積電說明如下：

一、台積公司向來期許同仁追求工作與生活的平衡，本公司總裁日前在內部談話中對台積同仁表達誠摯感謝，同時也盼望同仁不只與公司並肩打拼，在辛勤工作之餘，生活逐漸正常化的狀況下亦能多把握與家人相處時間，能透過「正常休假」充電後繼續努力工作。台積公司並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。

二、全球數位化的趨勢不會改變，台積公司將繼續秉持領先技術、卓越製造及客戶信任，與客戶一起成長。台積公司仍維持10月13日法說會中所發布之內容，我們對於2022年第四季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變，我們也重申，2023年仍會是成長的一年。

三、半導體產業鏈極為複雜，多年來已經形成全球極有效率的分工，台灣半導體製造業的「群聚」效應，從歷史經驗來看，台灣供應鏈比全球任何地方的韌性都高，使得台積公司可以以最佳的成本以及最高的效率為我們所有客戶提供最好的半導體製造服務。

四、台積公司將持續投資於台灣，同時，為繼續對全球客戶提供最有韌性的服務，我們也會在考量成本、效率以及各種內外在環境因素的前提下，繼續我們的海外擴廠計畫，策略性強化海外的投資以及生產據點，以確保我們在產業的領先地位。