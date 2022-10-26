針對有立委爆料，高端二期臨床試驗找上陸資公司進行，衛福部長薛瑞元聞訊後坦言「不清楚」。對於高端與陸資合作，衛福部前部長陳時中回應時心虛到將衛福部說成衛生署，國民黨台北市議員候選人高揚凱今(26日)在臉書發文痛批，民進黨最讓人感到噁心的地方，就是雙重標準，假設把這個場景換到國民黨執政，衛福部恐怕早就被大量政治學生給占領。他並用日本漫畫家伊藤潤二的迷因哏圖，諷刺民進黨抗中保台全是一場騙局。

高揚凱說，這就是典型的民進黨雙標，這就是這些年民進黨玩弄政治的手段。假設把這個場景換到國民黨執政，大家可以想想，衛福部恐怕早就被大量政治學生給占領，各種社運團體全部會跳出來要真相。可惜現在是民進黨執政，所以學生跟社運團體，通通安靜，乖乖的去領九萬。

「民進黨最讓人感到噁心的地方，就是雙重標準！」高揚凱強調，任何一個政治人物，只要跟對岸沾上一點點關係，就會被民進黨動用網軍、媒體，甚至是政治學生，跳出大扣紅帽子、上街頭抗爭。反過來，民進黨的政治人物，跑到對岸做生意，吃香喝辣的不計其數，卻不會受到任何一點質疑，而且每個都還是抗中保台的大將軍。

回過當初的疫苗事件，陳時中只因為「復必泰」三個字，就對民間捐贈的疫苗百般阻撓，延誤許多民眾接種疫苗。只因為幾張布條，民進黨可以全黨跳出來拖延，不顧老百姓死活。反過來看，今天高端居然是連實驗都委託有陸資背景的公司，民進黨全體安靜，陳時中急忙甩鍋。

高揚凱質疑，台灣自產疫苗，是如此重要的戰略物資，怎麼可以輕易地交由民進黨最痛恨的陸資背景公司來進行呢？由此可知，所謂抗中保台，全是一場騙局，騙的是選票，圖的是利益，民進黨想扣你紅帽子，你就是中共同路人，民進黨自己想護航高端，就是大家相安無事。

高揚凱表示，他相信民進黨的行為，任何有理性的選民，都會感到噁心。所以，11月26日，大家一定要記得民進黨的嘴臉，用選票，下架這個雙重標準、權貴橫行的可怕政黨。