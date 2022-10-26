晶圓製造龍頭台積電鼓勵員工休假造成市場憂慮營運情況，該公司今日晚間10時許突發聲明，指出公司向來期許同仁追求工作與生活的平衡，強調沒有強迫員工休假或有任何無薪假情況，今、明年營運仍能保持成長。

台積電指出，總裁魏哲家日前在內部談話中，對同仁表達誠摯感謝，同時也盼望同仁不只與公司並肩打拼，在辛勤工作之餘，生活逐漸正常化的狀況下亦能多把握與家人相處時間，能透過「正常休假」充電後繼續努力工作。台積公司並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。

台積電指出，全球數位化的趨勢不會改變，公司將繼續秉持領先技術、卓越製造及客戶信任，與客戶一起成長。公司仍維持10月13日法說會中所發布之內容，對於2022年第四季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變，也重申，2023年仍會是成長的一年。

台積電指出，半導體產業鏈極為複雜，多年來已經形成全球極有效率的分工，台灣半導體製造業的「群聚」效應，從歷史經驗來看，台灣供應鏈比全球任何地方的韌性都高，使得台積公司可以以最佳的成本以及最高的效率為所有客戶提供最好的半導體製造服務。

台積電強調，公司將持續投資於台灣，同時，為繼續對全球客戶提供最有韌性的服務，也會在考量成本、效率以及各種內外在環境因素的前提下，海外擴廠計畫繼續進行，策略性強化海外的投資以及生產據點，以確保在產業的領先地位。