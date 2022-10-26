「善良金剛上場，第一站在桃園！」地方選戰需要輔選大將加持，國民黨桃園市長候選人張善政今天(26日)早上和台北市前議員羅智強合體，並集結了許多桃園的夥伴們，一起發起「1126挺善良反惡霸」活動，號召大家一起站出來，「挺善良，反惡霸」。

張善正感動表示，「強哥，總是站在在野監督的第一線！」就算剛出院康復沒幾天，他也沒有停下來戰鬥的腳步，這台「善良金剛」宣傳車，要全台跑透透，而變形金剛的第一站，就在桃園。

「他們怎麼可以用這樣惡劣的手段選舉呢？真的看不下去了。」這是張善政在走基層時，許多民眾告訴他的心聲。張表示，面對民進黨無止盡的抹黑、抹紅，我們要用行動展現我們守護台灣民主的決心，號召大家一起出來反對敗壞的選風，1126，一起站出來挺善良！

張善政強調，這台「善良金剛」，未來會在全台灣跑透透輔選，從台灣頭的基隆，走到台灣尾的屏東。他會堅守桃園，與所有戰鬥夥伴們一起，讓善良的選風重回桃園！