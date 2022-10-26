國際能源署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）25日警告，在能源價格持續飆漲之下，美國所受影響並非最大，新興市場與發展中國家才是首當其衝。

他強調頭號受害者將包括非洲、亞洲與拉美等石油進口國，因為美元走強已令這些國家貨幣大幅貶值，再加上油價走高，只會令相關國家的能源進口成本不斷大增。

國際貨幣基金（IMF）5月調降石油進口國的經濟成長預測，就是因為能源會格走高，讓這些早已面對包括高通膨、全球貨幣緊縮、新冠疫情和戰亂等各種考驗的國家，承受更大的經濟壓力。

即使是歐洲等已開發國家，因俄羅斯中斷供應而導致天然氣短缺，冬季要面臨能源危機，英國能源商國家電網（National Grid）即警告冬季可能停電。

比羅爾說：「我們處在首次真正的全球能源危機之中。我們的世界從未經歷過一場能源危機是如此嚴重而複製化。」他強調，只要俄烏戰爭持續下去，石油市場走勢就將會繼續波動。

儘管美國要求產油國增產來協助恢復全球經濟發展，但產油聯盟OPEC＋仍同意11月開始每天減產200萬桶原油以刺激油價回升。

比羅爾指這減產決定是「前所未有」，因為OPEC＋行動就像只管自己目標而不在乎別人。但能源價格大漲後會令經濟陷入衰退環境之中，這對石油買家或賣家都不利。

他預期全球液化天然氣（LNG）價格將繼續走高，因為中國經濟持續回升同時，歐洲需要進口更多能源來滿足需求，但能供應市場的新產能卻非常少。亞洲區LNG價格已是過去五年均值的5倍，其估計明年將會漲更高。

但他認為這場能源危機，反而有機會促使各國增加經費去推動潔淨能源的發展，以進一步擺脫石化燃料的依賴。