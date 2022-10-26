在台灣透過駕訓班訓練，大多人都能順利考照，實際上路又是另一回事。一名網友在臉書社團發文，分享新手駕駛在方向盤貼了一張紙條，仔細看內容後卻讓眾人擔心，最好要閃遠一點。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己看到朋友發了限動，拍下方向盤上貼著一張紙條，上面寫著煞車跟油門的位置、排檔英文字母的代表意思，以及方向燈操作方式，自稱第一次自己一人上路，讓原PO擔憂地說「他出門了，我們大家該注意什麼？」

貼文引起網友熱議，「保險有買嗎？」、「你忘了告訴他，雨刷和方向燈不要打錯」、「讓他考過駕照的教練是誰⋯」、「你應該教他怎麼按喇叭，提醒大家他來了」、「完蛋了這個，一定很慘」。

也有人詢問原PO友人所在位置，「避開他的路線」、「會出現在哪條路線？我好通知親友閃遠點」、「出沒地點跟車牌，應該是大家比較想知道的，能閃就閃」、「請幫忙Po出他的行經路線及時間，感恩大德」。