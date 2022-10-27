國民黨台北市議員候選人游淑慧與《三立新聞網》副總編輯劉世澤交往，戀情曝光後，游淑慧辦公室接到很多藍營支持者的電話，針對許多藍營選民的不諒解，游淑慧表示，藍營的支持者怕她被騙、怕說這是他們的陰謀、怕她被綠化，但請相信她的智商，她有自己的原則跟價值判斷。

針對藍營選民的不諒解，游淑慧26日在政論節目《少康戰情室》中表示，她覺得很詭異，每一個女生都會有談戀愛的經驗，可能她是大齡剩女，所以現在引起特別多的關注跟恭喜。當然還是有一些比較藍的支持者，會不諒解或是不理解，怕她被騙、怕這是他們的陰謀，甚至怕她被綠化、怕戰鬥力減弱，反正各式各樣的操心都有。

游淑慧說，她只能說，要拜託大家，相信她的智商，她的智商應該是選了一個會尊重她的人、會包容她的人，然後她也有自己的原則和價值判斷。

游淑慧透露，她們全家包括爸媽、外公、阿公全部都是民進黨支持者，所以她從畢業到現在，都不斷被質疑怎麼會在新黨、國民黨，可是那又怎樣，她還是愛她的家人，她的家人還是很疼她。