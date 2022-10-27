台中市單元重劃區已成為隱富特區！品牌建商-生活家建設928檔期在單元三推出首棟住宅大樓「生活家VISION 360」搶市！信用卡最頂級的就是「黑卡」，主打45坪黑卡精品宅的「生活家VISION 360」，強調地段優勢，並集結國際知名品牌建材、導入豪宅專屬禮賓尊榮服務，以頂級創造頂級，果然擄獲企業二代及菁英族群的青睞，銷售傳出捷報！

生活家建設副總經理劉瑾昀指出，本案規劃雙併、雙電梯豪宅專屬規格，地下樓層B1、B2均設置第二禮賓門廳，且為28戶住戶貼心規劃居家電梯預叫系統、信件包裹配送到府、當層垃圾代收、訪客迎接並由專人引領賓客至府上等，多項頂級酒店專屬禮賓服務。

「生活家VISION 360」規劃地下3層、地上18層樓宜居複層式跳島露台，15樓以上為一層一戶規劃，總戶數28戶住家及2戶店面，產品規劃45至90坪，單層2戶配置2部電梯，每坪開價58萬至76萬元，總銷約15億元，目前已銷售6成；已購客之中，企業二代及年輕菁英占近7成，成交單價最高來到6字頭，被視為單元特區指標案。

劉瑾昀表示，緊鄰七期的單元二、三特區，在開發初期即規範以低密度、低建蔽、低容積、高綠覆為區域特色，區域環境宜居氛圍傲視全台中，同時又可享有七期時尚機能，與主幹道公益路米其林生活圈、黎明商圈，是許多低調企業二代置產首選。

「生活家VISION 360」基地位於龍富17路與龍富18路口，前有公園綠地及文高預定地、旁有文中及三角生態公園，享有可遇不可求的360度無限環景視野，主打「一層兩戶、三面採光、四面環景、五大團隊」，空間規劃特別注重家人間的情感連結，精心打造宜居複層式露台，以「空中埕院」的呈現方式，重現傳統閩南式建築埕院概念。

該案特別禮聘各領域權威大師擘劃，包括日月潭涵碧樓建築團隊之一施惟仁建築師、台灣結構技師戴雲發、德國紅點設計金獎全國第一人張清平、景觀權威老圃集團上森景觀、享譽國際燈光設計大師袁宗南，攜手成就全國首座黑卡規格名宅。

此外，該案標配精心挑選豪宅指名款建材，如英國王室愛用的義大利Boffi頂級廚具、Best蒸烤萬用爐、YKK住宅用最頂級氣密窗、德國太格木地板，主、次衛浴皆採用相同等級的台達電暖風機、TOTO全自動馬桶、西班牙、義大利等全球知名經典衛浴地壁磚等。

劉瑾昀表示，近幾年因居家防疫而衍生出許多智慧建材及家電用品，在建材的選擇上會更加注重抗菌、除臭、零接觸等多元功能。「生活家VISION 360」不僅為宜居建築，更是科技智慧宅，社區導入「長距離無接觸感應系統」，可提供自動遠端叫梯、無接觸感應按鈕等。

劉瑾昀強調，生活家建設團隊擁有逾31年的建築經驗，不僅有厚實的建築實力，同時本著「蓋房子，就是蓋使命」的理念，從自住的角度發想並規劃每個細節，是生活家建設每個作品都受到肯定的秘訣。