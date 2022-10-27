金融服務公司Northwestern Mutual25日公布調查顯示，美國民眾如今認為至少需要準備125萬美元（約台幣4,023萬）才能放心退休，比起一年前暴增20％。顯示通膨高漲與金融市場震盪，已影響民眾對於退休的看法。

調查顯示，儘管美國民眾認為必須存更多老本才能退休、預期退休年齡從62.6歲升至64歲，但他們退休帳戶平均餘額卻年跌11％至86,869美元。此調查於2月進行，共訪問2,381名美國成人。

Northwestern Mutual客戶長米契爾（Christian Mitchell）表示：「通膨居高不下與市場波動等因素，迫使許多人調整退休思維。」

美國銀行（Bank of America）指出，今年以來股市與債市暴跌，令傳統「股六債四」策略績效（截至10月中）創下百年來最低。