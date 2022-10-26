波蘭全國供電都來自燃煤火力電廠，是個「無核電國家」，但是這絕非他們所願，他們希望在2050年時，能完成能源轉型。現在終於有了機會，以美國為首的數個核電集團，都在爭取為波蘭興建核電廠。

世界核能新聞(WNN)報導，波蘭的目標是在未來幾年建造6座核電機組，已收到了美國西屋公司(Westinghouse Electric)的AP1000反應爐設計、韓國水電與核能公司(KHNP) 的APR-1400反應爐設計，和法國電力公司(EDF) 的歐洲壓水式(EPR)報價單；美國對這筆大單似乎顯然更為積極，因為波蘭副總理薩辛(Jacek Sasin)和氣候部長莫斯科瓦(Anna Moskwa)在近日前往華盛頓，與美國能源部長格蘭霍姆 (Jennifer Granholm)舉行了會談。

西屋公司的AP1000反應爐，廠房頂部有排氣系統，與傳統的壓水式反應爐圓頂不同。第一座採用AP1000的是浙江的三門核電廠。(圖/西屋)

薩辛在會後說，「這場會議相當重要，我們對於核電建設有了更具體的看法，對於政府決定合作夥伴的選擇很有幫助。」

他的言外之意，顯然更傾向選擇美國西屋集團的核電設計。

他說：「巨大能源危機正在影響我們，這意味著我們必須迅速做出決定，以建立新的、清潔的、廉價和可靠的能源供應，而這種能源就是核能。」

他補充說，這場會議不在於選不選擇核能，而是澄清一些剩餘的細節問題。

去年 9 月，波蘭政府宣布，為了降低對煤碳的依賴，將在2040年前完成6座大型壓水式反應爐(PWR)，總裝置容量為 6~9十億瓦 (吉瓦,gWe)，根據興建時間表，波蘭第1座核電機組將於2026年開工，裝置容量為1.6十億瓦，將於2033 年運轉，後續機組以每2~3年的速度陸續完工。

預定地點在波蘭北部的喬切沃市(Choczewo)的沿海城鎮，盧比亞托沃(Lubiatowo) 和柯帕里諾( Kopalino)。