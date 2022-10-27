摩根士丹利證券將台塑四寶納入研究範圍，強調在產業下行循環中，更要注重現金殖利率防禦特性，初評台塑（1301）「優於大盤」，但不看好現金殖利率最低的台化（1326），給予「劣於大盤」投資評等，形成四寶內多空配對交易；南亞（1303）與台塑化（6505）皆為「中立」。

摩根士丹利證券非科技產業分析師施姵帆指出，由於全球經濟明年普遍被外界預期會進入下行循環，受整體氛圍衝擊，台塑四寶的股價淨值比從年初的1.8倍，已將降到目前的1.4倍，處在2004年以來1.3～3倍區間的下緣。

不過，摩根士丹利認為，從台塑四寶低迷的股價淨值比來看，已然反應多數負面因素，接下來將因高現金殖利率護體，以及評價雖打至谷底，但獲利與股東權益報酬率（ROE）沒那麼糟等因素，有望支撐股價。

儘管大摩對台塑集團獲利穩健度有一定信心，但此次初評四寶仍有不小的投資偏好差異，唯一看好台塑，基於四大理由給予「優於大盤」投資評等與92元推測合理股價：一、現金殖利率逾7％，為四寶中最高；二、因產品組合有利，ROE在2008年、2012年下行循環時，仍為台塑集團中最高；三、EVA、燒鹼產品前景繼續看好；四、有具體ESG目標。

相反地，大摩最不青睞台化，給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅63元，並指出，台化現金殖利率是台塑四寶中最低，且因為受耐用消費品中的PP、PS、ABS、PC影響較大，在2008年、2013年、2014年景氣下滑循環時，ROE為集團中最低者。