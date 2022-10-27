在中信服務逾23年的中信金控暨銀行總經理陳佳文，不僅是中信銀成長史的見證人，更是帶領中信銀轉骨的幕後最大推手，除了領軍拓展海外銀行業務，協助中信銀成為國際布局最完整的本國銀行，也推升中信銀成為台灣營收、獲利最大的商業銀行。

陳佳文十多年前就曾任中信金控總經理，也因此今年8月再度回任金控總座後，帶領金控無縫接軌，過去在中信金各項重大金融併購、金控營運管理等重大議題，他都扮演著舉足輕重的角色。

陳佳文2019年就開始推動中信銀轉骨，將組織進行大改造，把個金統整為兩大處：客群營運總處、數位營運總處，不再從產品出發，而從客群出發。

海外拓展方面，去年中信銀海外最重要的拓展包括：增持泰國LHFG金融集團持股至46.6％，成為LHFG金融集團第一大股東，並於去年10月取得過半董事席次，陳佳文也選才適用，將手下強將施景富派駐到LH金融集團擔任總經理，宣示對該地發展的承諾。

也因轉骨成效發酵，中信銀今年在俄烏戰爭、疫情重返、全球股債震盪、美國強勢升息等變動環境下，仍繳出亮眼成績單。中信銀今年上半年合併稅後純益達162.06億元，年增近9％、整體放款較去年同期成長10.7％，且受惠於放款結構調整、台美升息，淨利差持續擴大，帶動淨利息收入較去年同期成長21.2％；手續費方面，財富管理業務雖受疫情影響，然信用卡、個金、法金、彩券等相關手續費收入仍持續成長。

面對明年全球金融市場不確定性升高的環境下，陳佳文指出，將在兼顧風險管理的同時持續追求資產成長，透過多元的獲利來源與穩健的資產品質，繼續創造股東、客戶、公司三贏局面。