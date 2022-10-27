近年來國內金融科技不斷發展，投資理財的便利性不斷提高，其中「共同基金」是最適合也最受小額投資人歡迎的敲門磚，長期推動共同基金正確投資觀念的投信投顧公會，今年10月起在全省大專院校推出「共同基金正確理財觀巡迴講座」，透過各投信投顧公司專業經理人深入校園與學生分享基金投資優勢與技巧，希望協助大學生建立共同基金投資的正確觀念，甚至是能透過基金投資及早創造人生第一桶金！

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，隨著網路科技發達，各式金融服務介面推陳出新，改變了現代人的消費習慣與金錢價值觀，想要擁有高品質的財富自由生活，有賴妥善的理財規劃，也因此世界各國都將金融理財知識視為21世紀的關鍵生活知能，也是即將踏入社會的大專學子應厚植與必備的能力，以應對未來遇到的經濟挑戰。

劉宗聖強調，投資是理財規劃中重要的一環，在各類投資工具中，共同基金具備投資多樣化、專業管理、流動性高、便於小額投資人參與等特色，是十分適合投資入門者且可納入長期理財規劃的金融商品之一，而定期定額投資方式因為門檻低、可以降低擇時風險等優點，更是值得介紹給投資入門者的好方法。

投信投顧公會多年來積極投入投資人教育宣導活動，但日前針對全台青年所作財金素養大調查卻是不及格的56.3分，投信投顧公會這次透過校園巡迴的基金理財講座，主要是希望能夠幫助年輕人及早做好人生各階段的理財規劃，以奠定未來生活規劃的良好基礎，期望能夠對國內金融教育工作投注心力。

另外，金融科技日益蓬勃發展雖帶來便利，但也為少數不肖金融詐騙份子製造機會。投信投顧公會從去年開始就不斷宣導與提醒投資人注意投資詐騙，並於官網設置反投資詐騙專區，這次巡迴講座除推廣共同基金理財觀念，每場次也都加強宣導「反金融投資詐騙」，包括每場講座之前播放宣導短片，現場也貼上海報提醒學子對投資詐騙多加留意。