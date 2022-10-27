投信投顧公會今年10月起跑的「共同基金正確理財觀巡迴講座」，從南台科大首場揭開序幕，隨後在淡江大學、朝陽科大、高雄大學與東海大學都舉辦基金理財講座，由公會副秘書長、富蘭克林投顧及柏瑞、元大、統一投信等各家專業經理人和大學生分享正確的基金理財之道。

投信投顧公會副秘書長蔡長銘18日回到母校南台科大以「你不理財，財不理你」為主題和學弟學妹分享共同基金理財觀。蔡長銘勉勵學弟妹惟有不斷認真學習與研究投資理財的相關知識，才能有效降低投資的風險，也是投資最重要之處。

另外，蔡長銘也從交易過程、安全性與費用面分享共同基金的樣貌，希望學弟妹從認識共同基金開始展開投資的第一步。

柏瑞投信副總王佳芬20日則從「錢對你的意義」開場，引導淡江大學學生去思考投資的意義，同時分析投資基金的優勢在於「交給專家去管理、小錢投資全世界、隨時可買回」，更針對目前可以投資基金的管道、各種基金類型以及投資費用詳加說明，拉近學生與共同基金的距離。

王佳芬強調，雖然共同基金是把錢交給專家去管理，但是建議學生們還是應該充實自己的財經知識，對一些基本面的經濟指標都應該有基本的認識。

富蘭克林投顧資深經理吳明昌則強調透過共同基金定期定額的優勢，再加上時間複利效果，學生們為自己打造人生第一桶金絕非夢事。吳明昌20日與朝陽科大學生分享簡單的致富公式就是「及早開始+規律投資」，尤其當本金透過時間不斷累積下，對報酬率的要求就不用過高，而共同基金定期定額方便扣款與投資門檻低的特性，最適合學生用來累積人生第一桶金。

元大投信業務資深經理李燕宜直接點出定期定額投資基金，可以小額投資與不必理會市場行情變化的好處與高雄大學學生分享，同時舉例以學生在學期間每月投資1,000元、畢業後每月投資3,000元，就可在24～25歲還完學貸，甚至在32歲累積到第一桶金，都是因為時間的複利累積以及定期定額可以在市場下跌時買到較多單位數的優勢，因此建議大學生積極投資自己，同時養成存錢的習慣再利用時間的複利效果，就可透過投資理財完成人生各階段的目標。

首波最後一場21日來到東海大學，現場座無虛席，由統一投信總經理董永寬介紹各種基金的投資方式，包括單筆、定期定額、日日扣款，其中定期定額因具備「平均成本」好處，風險較低於單筆投資，對小資族、投資新手、無暇關注市場但有中長期理財目標的人最為合適。董永寬強調，年輕就是本錢，建議大學生及早定期定額投資共同基金，同時掌握「長期累積、定期投入與抓大趨勢」三大觀念，就能讓投資理財更有效率。