達麗建設與海悅建設攜手合作打造「達麗冶翠」建案，坐落台中市蟬聯宜居都市多年的北區，15分鐘暢遊10間百貨，其中又以綠帶串聯起盎然生活圈，從育德園道連接勤美綠廊，打造翡翠項鍊暢開視野。同時享受明星學區一條龍，從國小到研究所培養人文底蘊，書香世家贏在起跑線。「達麗冶翠」邀請澳洲頂尖建築設計PTW擘劃，磁吸小家庭定居目光，3-4房深受菁英自住客群青睞，預計2025下半年完工。

專案副理范文帆表示，「達麗冶翠」生活品質非常優異，從全聯超市到東興市場，傳統商街緊扣時尚百貨，全方位滿足食衣住行育樂，下樓5分鐘內都可以解決，且15分鐘的車程能暢遊10間購物中心，舉凡中港路的SOGO、金典酒店、新光三越到大遠百，實現夢寐以求的逛街馬拉松。「達麗冶翠」可以說是生活採買、陶冶性情的燙金地段，城心卓越機能悉數典藏。

「達麗冶翠」車程15分鐘即能暢遊10間購物中心，舉凡中港路的SOGO、金典酒店、新光三越到大遠百，實現夢寐以求的逛街馬拉松。(圖/YouTube)

「達麗冶翠」位在育德綠園道首排，從中正公園銜接植物園、科博館，再比鄰勤美綠園道、草悟道，整條綠廊線長達5公里，串聯起北區翡翠項鍊，真正實現城市綠意。其中，育德綠園道以教師、醫師居住聞名，展現地靈人傑風範；科博館、植物園成為小家庭出遊據點，在寓教於樂中盡享天倫之樂；7.4公頃的中正公園則有豐富遊樂設施，附設日夜游泳池，超大直排輪廣場難能可貴。北區大綠廊實現盎然生機，沿路以榕樹、圓柏、石榴、矮性紅仙丹、黃金榕、六月雪、麒麟花、風鈴木等種類琳瑯滿目，大塊文章使人流連忘返。

「達麗冶翠」地段飽含人文氣息，從省三國小、篤行國小、五權國中、新民高中等完成升學一條龍，北區更以明星學區廣為人知，細數台中一中、台中二中、曉明女中、中國醫藥學院、台灣體院等，可說是台中菁英學府據首中心，在人文薈萃交響時，各種時期的青春正鼓動，街角書香醞釀，孩子不僅贏在起跑線，更有幸福的升學生涯。

「達麗冶翠」聯手澳洲PTW國際團隊打造親民美宅，有了杜拜棕櫚島、北京水立方等世界大作的經驗，本次利用竹節為設計發想令人期待。(圖/YouTube)

「達麗冶翠」聯手澳洲PTW國際團隊打造親民美宅，有了杜拜棕櫚島、北京水立方等世界大作的經驗，本次利用竹節設計令人期待。建築特色不僅展現風骨之姿，又在曲角的設計下修飾竹節的凌厲，平衡出一股典雅、內斂的深邃感。范文帆說明，「達麗冶翠」客層大多屬於小家庭，所以主打3-4房，坪數是24-45坪，是同時擁便利生活和盎然綠帶的物件。地段建築即將絕版，物件實屬珍稀，值得搶先關注！