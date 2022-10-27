中美兩國漸趨競爭對立，美國積極拉攏台灣、南韓、日本組成「晶片四方聯盟」（Chip 4），但中國晶片業者正快速崛起，根據南韓機構公布全球半導體企業市值前百強，中國上榜多達42家，數量排名世界第一，直逼Chip 4所屬美日台韓合計48家。

綜合南韓媒體報導，韓國全國經濟人聯合會（FKI）分析報告指出，在Chip 4成員中，美國28家業者上榜最多，其次為台灣10家、日本7家，南韓則僅有3家韓企擠入前百大、而且收益狀況惡化。值得注意的是，中國企業上榜高達42家。

近年韓國半導體企業排名快速下跌，三星電子原本在2018年居冠，如今掉到第三，落後第一名的台積電與第二名的美企輝達。SK海力士則從第10名跌至14名，去年底才從SK Telecom分家的SKSquare，更從80名跌至100名。

從收益狀況來看，韓國企業銷售純收益率從2018年的16.3%，降至2021年的14.4%，美國、日本、台灣企業，同期則分別成長3.9、2以及1.1個百分點。中國業者則來勢洶洶，與2018年相比，2021年年均銷售額成長率達26.7%。

中國晶片業者快速崛起，晶圓代工大廠中芯市值排第28位居中企之冠，TCL中環新能源排第31名、紫光國芯微電子排32位、韋爾半導體則排第38位。分析中國企業因內需市場規模龐大，加上政策援助而呈現急速增長。