廣宇建設總經理李毓超強調都更案「不只要換新殼，而是提供嶄新的安居樂業場所」，並提倡企業重視「科技、人文、關懷」3種價值。(圖:截取自youtube)

廣宇建設比照豐富的經驗奠基都更計畫，在政府與民間中達成期望。企業理念是「科技、人文、關懷」，藉此完成幸福建築，本次「廣宇江南」建案隆重推出，坐落台北矽谷中心點，同時比鄰內湖機能精華地段「江南街」，讓上班通勤時間縮短外，下班還有充分時間享受生活。另外，廣宇建設在工法上細膩，除了SGS第三方測試確認品質外，加上Aplus把關保護層間隔，諸多技術無微不至，維護住戶居所安全無虞。

居住環境的提升與反轉，歸功於都市更新計畫是否完善，廣宇建設長期經營都更計畫，建立值得信賴的好口碑，能夠在繁瑣的細節當中達成政府與民間的期望，其中仰賴多年經驗博采眾長，並以信念堅持真材實料。在官網能看見廣宇建設的「都市更新小學堂」，帶住戶認識都市更新、理解社區辦理都更要訣，並透過變換機制，說明公開地參與分配與估價等消息，資訊豐富透明，帶領住戶深入淺出。

廣宇建設長期經營都更計畫，建立值得信賴的好口碑，能夠在繁瑣的細節當中達成政府與民間的期望。(圖: 截取自youtube)

廣宇建設總經理李毓超表示，企業理念重視「科技、人文、關懷」，同時都更案也秉持一貫精神，表示科技就是從外殼到工法都給住戶保證；人文是汲取原來住戶在地的特色與情懷；關懷就是居住品質，考慮生活機能與交通。3項理念缺一不可，最終完成幸福居所，並讓住戶放心。

廣宇建設總經理李毓超表示，企業理念重視「科技、人文、關懷」，同時都更案也秉持一貫精神，最終完成幸福居所，讓住戶放心。(圖:截取自youtube)

「廣宇江南」位於內湖科學園區「台北矽谷」的中心，鄰近民權大橋、麥帥二橋、成美橋、堤頂大道、湖東大道、市民高架與國道一號等交通樞紐，南來北往通暢，上班時間也不再延宕，省下珍貴的2小時，下班慢活也滿足所需；江南街可謂「廣宇江南」的專屬廚房，美食享受比比皆是，加上步行3分鐘即可抵達家樂福及全聯福利中心，生活採買面面俱到。

李毓超強調，都更案「不只要換新殼，而是提供嶄新的安居樂業場所，並讓建築長長久久」，為了達成長存的願景，對工法的要求十分嚴謹，在SGS瑞士「第三方監測」認證中，確保鋼筋材、混凝土、房屋漏水、輻射海砂檢測、電機水電安全檢查皆屬標準，加上Aplus把關保護層間隔，鋼筋施工高低間距嚴謹，大幅提升建案品質，讓建案從外觀和耐用度兩全其美。「廣宇江南」享交通與生活機能利多，更以縝密工法營建而成，坐落台北矽谷中心，成為內湖區移居的新地標。

【廣宇江南】

27~39坪・幸福新建築

❖ 廣宇建設｜忠泰房屋

❖ 接待中心｜堤頂大道二段與瑞光路316巷交叉口

❖ 精緻登場｜02-2657-8338